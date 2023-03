Manipulation poétique – Cie Raoul Lambert, 17 mars 2023, Royère-de-VassivièreRoyère-de-Vassivière .

Manipulation poétique – Cie Raoul Lambert

2023-03-17 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-17 21:20:00 21:20:00

Rendez-vous à la médiathèque de Royère de Vassivière à 20h30 – Conseillé à partir de 12ans. – Durée : 50 min – Genre : Magie, lecture. – Réservation au 05 55 64 12 20

Un rendez-vous de la Saison Culturelle – Petites digressions sur l’art du doute, le pouvoir des mots et la représentation de la réalité.

La Compagnie Raoul Lambert propose une réflexion jubilatoire sur l’art du doute. Au milieu d’une bibliothèque, deux « conférensorciers » invitent une personne du public à choisir un livre, une page, puis un mot. A partir de ce dernier, ils se lancent dans une digressions sur le pouvoir des mots et pointent avec humour notre propension naturelle à la crédulité.

Presque magiciens, pas tout à fait mentalistes, ils avouent volontiers qu’ils se jouent de notre rapport réel, en usant de techniques communes aux voyants, aux politiciens et aux publicitaires. Une manipulation dont on sort bluffés et plus vigilants face aux fausses certitudes.

