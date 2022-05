MANIOCRERIE DE GERMAINE ILET PEROU CAPESTERRE-BELLE-EAU

**La Maniocrerie de Germaine** **Entrée payante** **Adultes 5 euros et enfants 3 euros pour la dégustation** **îlet Pérou (direction Îlet Pérou prendre la première à gauche )** **Vendredi : scolaire sur réservation – 10h00 à 17h00** **samedi et dimanche : Tout Public** Entouré, d’un jardin créole et d’une plantation de manioc, la maison de Germaine vous accueille dans un espace reservé pour assister à la cuisson de kassav fabriquée sur place et cuite sur des immenses platines (chaudières) vielles de 200 ans . Vous pourrez déguster différentes kassavs,sucrées, salées, et acheter des produits maisons. Entouré d’un jardin créole et d’une plantation de manioc ILET PEROU CAPESTERRE-BELLE-EAU GUADELOUPE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T14:00:00

