Mer Sea ! Fête de la musique aux Philippines Samedi 17 juin, 17h00 Manille

L’édition 2023 de la Fête de la Musique réunira une nouvelle fois les cultures philippines et françaises autour de la musique. Comme chaque année depuis 29 ans, l’Alliance Française, en partenariat avec l’ambassade de France aux Philippines, célèbre la musique au cours d’un grand festival réunissant des artistes français et philippins.

Cet événement clôturera la célébration du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et les Philippines et marquera le début d’un nouveau programme porté par l’Alliance en faveur des Océans.

Les festivités débuteront le 17 juin dans une multitude de petites scènes à Makati et continueront le 23 juin sur une scène principale. Au-delà de Manille, de nombreuses scènes sont prévues en région à travers tout le pays (El Nido, Siargao, Baguio, Tagaytay, Baler, Papamga…) avec des centaines d’artistes philippins. Le trio de jazz français Rémi Panossian jouera à Manille les 21 et 22 juin au Long Bar, Raffles et à l’Alliance Française.

https://www.remipanossian.com/en/

2023-06-17T11:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:59:00+02:00

