Messe en plein air Manigod Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Manigod

Messe en plein air, 15 août 2023, Manigod . Messe en plein air Col de Plan Bois Manigod Haute-Savoie

2023-08-15 10:00:00 10:00:00 – 2023-08-15 13:00:00 13:00:00 Manigod

Haute-Savoie . Rendez-vous au Col de Plan Bois pour une messe en plein air. Repli à l’église Saint-Pierre de Manigod en cas de mauvais temps. Manigod

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Manigod Autres Lieu Manigod Adresse Col de Plan Bois Manigod Haute-Savoie Ville Manigod Departement Haute-Savoie Tarif Lieu Ville Manigod

Manigod Manigod Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/manigod /

Messe en plein air 2023-08-15 was last modified: by Messe en plein air Manigod 15 août 2023 Col de Plan Bois Manigod Haute-Savoie Haute-Savoie Manigod

Manigod Haute-Savoie