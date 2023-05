Bornes to fly 3, route de Thônes, 6 mai 2023, Manigod.

Le club de parapente Les Gaz’Ailes du Lac organisent l’édition 2023 de l’événement « Brones to Fly » samedi 6 mai 2023..

2023-05-06

3, route de Thônes Office de Tourisme

Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The paragliding club Les Gaz’Ailes du Lac is organising the 2023 edition of the « Brones to Fly » event on Saturday 6 May 2023.

El club de parapente Les Gaz’Ailes du Lac organiza la edición 2023 del evento « Brones to Fly » el sábado 6 de mayo de 2023.

Der Gleitschirmfliegerclub Les Gaz’Ailes du Lac organisiert am Samstag, den 6. Mai 2023, die Veranstaltung « Brones to Fly ».

