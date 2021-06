Manigod Manigod Haute-Savoie, Manigod Manigod Club Nature Manigod Manigod Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Manigod Club Nature 2021-07-14 14:00:00 – 2021-07-14 17:00:00 Route du col de Merdassier Col de Merdassier

Manigod Haute-Savoie Manigod Cet été, venez vous ressourcer à la montagne, au cœur des alpages et permettez à vos enfants d'en apprendre plus sur la nature avec des ateliers de sensibilisation infos@manigod.com +33 4 50 44 92 44

Lieu Manigod Adresse Route du col de Merdassier Col de Merdassier Ville Manigod