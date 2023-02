Manifesto Transpofágico · Renata Carvalho Le Carreau du Temple, 20 février 2023, Paris.

Le mardi 21 février 2023

de 21h30 à 23h10

Le lundi 20 février 2023

de 21h30 à 23h10

. payant

Places de 10 à 20€ / Pass soirée 3 spectacles à 40€

Un seule-en-scène coup de poing de Renata Carvalho pour célébrer le corps trans comme une expérience, un laboratoire, un manifeste, à découvrir au Festival Everybody !

« Mon corps était là avant moi, alors que je n’avais rien demandé. Il est plus âgé que moi », dit Renata Carvalho qui annonce : « Aujourd’hui, j’ai décidé de me vêtir de ma propre peau. » Ce qui n’est pas anodin, puisque son corps, quasiment dénudé, est le sujet du spectacle et celui de sa vie entière.

Renata Carvalho est transsexuelle, né(e) au Brésil. Devenue comédienne, performeuse, dramaturge et metteuse en scène, elle pointe du doigt l’exclusion historique, l’hyper-sexualisation et la folklorisation du corps des personnes trans, elle raconte aussi avec pédagogie et émotion l’histoire des luttes trans.

Autoproclamée transpologue, une branche de l’anthropologie qu’elle a elle-même créée, elle dissèque la construction sociale et les représentations, tantôt fantasmées, tantôt pathologiques des femmes trans. D’où la rêverie de la transpophagie, l’idée de manger et de digérer ce corps, d’appeler à le regarder, sous des néons scandant obsessionnellement l’espace d’un mot : « Travesti ».

L’artiste invite à regarder ce corps trans comme une expérience, un laboratoire, un manifeste.

© Danilo Galvão Manifesto Transpofágico – Renata Carvalho