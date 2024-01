CLAMEURS ACOUSTIC TRIO Manifesten Marseille, vendredi 26 janvier 2024.

CLAMEURS ACOUSTIC TRIO ♫♫♫ Vendredi 26 janvier, 19h00 Manifesten Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

CONCERT oud, contrebasse, percussions orientales

Pour CLAMEURS il y a une urgence « à parler haut, à parler fort », à « rester connecté au vivant », à reprendre possession d’une certaine puissance créatrice, politique aussi, en développant un langage contemporain, poétique, vif et onirique. Pour cela, iels reviennent à la racine de leurs instruments, le oud et la contrebasse, les peaux des tambours et le vrombissement des cymbales. Ici leurs compositions aux influences métal, baroques et méditerranéennes font entendre la puissance de leur écriture dans une déclinaison percussive et brute.

CLAMEURS

c’est la majesté du calme après la tempête

c’est le silence d’après le cri…

CLAMEURS ACOUSTIC TRIO (dark-trad)

Sarah Procissi oud

Julie Lobato bendir, rek, set de percussions

Jean-Christophe Bournine contrebasse 5 cordes

https://youtu.be/ticx77VA5lU?si=kQpIdLw5J1a3u5x9

https://youtu.be/i15vjI6KzgI?si=e6ezCGEuLNMK2MBg

https://arsenicsolaris.bandcamp.com/album/clameurs

concert au chapeau

repas à prix libre à partir de 19h

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Manifesten 59 rue Thiers, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « CLAMEURS », « cache_age »: 86400, « description »: « Clameurs « Acoustic trio » version unplugged acoustique accompagnu00e9 par Julie Lobato aux percussions.nnCLAMEURS, duo dark-trad u00e9lectrique, su2019associe u00e0 la percussionniste Julie Lobato dans unrtrio acoustique. Ils reviennent u00e0 la racine de leurs instruments, le oud et la contrebasse,rtroquant le synthu00e9 modulaire et les pu00e9dales du2019effets contre les peaux des tambours et lervrombissement des cymbales. Ici leurs compositions aux influences mu00e9tal, baroques etrmu00e9diterranu00e9ennes font entendre la puissance initiale de leur u00e9criture dans une du00e9clinaisonrpercussive et brute.nnTitre Girandula, traditionnel corsenhttps://www.facebook.com/clameurs.officielnhttps://www.instagram.com/clameurs/nnLive u00e0 l’Entretemps Studio, MarseillenLe 07 aou00fbt 2023nnJean-Christophe Bournine contrebasse 5 cordesnSarah Procissi oudnJulie Lobato bendir, riqq, cymbalesnnhttps://clameurs.bandcamp.com/album/clameurs », « type »: « video », « title »: « Clameurs « Acoustic trio » Girandula (traditionnel corse) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ticx77VA5lU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ticx77VA5lU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCYCvs3ZqiK4npEYfpzuod0Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/ticx77VA5lU?si=kQpIdLw5J1a3u5x9 »}, {« data »: {« author »: « CLAMEURS », « cache_age »: 86400, « description »: « Clameurs « Acoustic trio » version unplugged acoustique accompagnu00e9 par Julie Lobato aux percussions.nnCLAMEURS, duo dark-trad u00e9lectrique, su2019associe u00e0 la percussionniste Julie Lobato dans un rtrio acoustique. Ils reviennent u00e0 la racine de leurs instruments, le oud et la contrebasse,r troquant le synthu00e9 modulaire et les pu00e9dales du2019effets contre les peaux des tambours et ler vrombissement des cymbales. Ici leurs compositions aux influences mu00e9tal, baroques et rmu00e9diterranu00e9ennes font entendre la puissance initiale de leur u00e9criture dans une du00e9clinaisonr percussive et brute.nnTitre Shu00e9hu00e9razadenhttps://www.facebook.com/clameurs.officielnhttps://www.instagram.com/clameurs/nnLive u00e0 l’Entretemps Studio, MarseillenLe 07 aou00fbt 2023nnJean-Christophe Bournine contrebasse 5 cordesnSarah Procissi oudnJulie Lobato bendir, riqq, cymbalesnnhttps://clameurs.bandcamp.com/album/clameurs », « type »: « video », « title »: « Clameurs « Acoustic trio » Sheherazade », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/i15vjI6KzgI/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=i15vjI6KzgI », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCYCvs3ZqiK4npEYfpzuod0Q », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/i15vjI6KzgI?si=e6ezCGEuLNMK2MBg »}, {« link »: « https://arsenicsolaris.bandcamp.com/album/clameurs »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]