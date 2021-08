Paris Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de l'immigration / Aquarium tropical île de France, Paris Manifeste ! Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration / Aquarium tropical Paris Catégories d’évènement: île de France

Manifeste ! Palais de la Porte Dorée – Musée de l'histoire de l'immigration / Aquarium tropical, 23 septembre 2021, Paris.

de 10h30 à 11h40

Le jeudi 23 septembre 2021

de 14h30 à 15h40

Le vendredi 24 septembre 2021

de 14h30 à 15h40

Le vendredi 24 septembre 2021

de 10h30 à 11h40

Le samedi 25 septembre 2021

de 18h à 19h10

Le samedi 25 septembre 2021

de 15h à 16h10

Le samedi 25 septembre 2021

de 11h à 12h10

Le dimanche 26 septembre 2021

de 11h à 12h10

Le dimanche 26 septembre 2021

de 15h à 16h10

Le dimanche 26 septembre 2021

de 18h à 19h10

gratuit

L'installation-performance Manifeste ! met en scène de façon interactive un kaléidoscope de paroles de jeunes, de plaidoyers, d'indignations parfois… Installation-performance sur la défense des droits, la jeunesse, l'engagement et l'art oratoire. Des artistes aux univers complémentaires (auteur, artiste multimédia, metteur en scène) ont rencontré des jeunes qui leur ont livré leur vision du monde, leurs préoccupations, leurs utopies et leurs coups de gueule. Par l'écriture de manifestes, ils parlent d'un monde plus engagé et de sujets qui les touchent. Portrait d'une jeunesse en mouvement qui prend la parole et agit, ce spectacle participatif donne à entendre les problématiques de société qui l'anime. Saurez-vous à votre tour porter cette parole ? Palais de la Porte Dorée – Musée de l'histoire de l'immigration / Aquarium tropical 293 avenue Daumesnil Paris 75012

8 : Porte Dorée (229m) 8 : Michel Bizot (490m)

Contact :Palais de la Porte Dorée publics@palais-portedoree.fr https://www.histoire-immigration.fr/agenda/2021-06/manifeste-1

©️ Irvin Anneix

