2022-04-08 – 2022-08-28 LES ABATTOIRS, MUSÉE – FRAC OCCITANIE TOULOUSE 76 Allées Charles de Fitte

ORLAN est une figure incontournable de l’art de la seconde moitié du XXe siècle et du XXIe siècles. Elle a eu un rôle majeur dans l’histoire de l’art féministe et performatif. Tout au long de sa carrière, ORLAN sort du cadre et fait de son propre corps le médium, la matière première et le support visuel de son œuvre. Dès le départ, il devient l’outil et la matière pour mener une relecture de l’histoire de l’art et des normes imposées par la société. Au sein d’une démarche transdisciplinaire qui allie la sculpture, la performance, la photographie, la vidéo et l’installation, ORLAN se saisit aussi bien des mediums traditionnels que des nouvelles technologies – du minitel au numérique, en passant par la robotique, les sciences médicales, le jeu vidéo ou encore la réalité augmentée.

ORLAN est une artiste pionnière puisqu’elle est l’une des premières artistes à s’être appropriée des techniques scientifiques

et médicales comme la chirurgie et la biogénétique. Elle n’a de cesse de faire appel à l’innovation technologique pour envisager l’humanité dans toutes ses dimensions.

Depuis les années 1960, ses positions innovantes et subversives détournent les codes et les conventions préétablis. Non sans humour et provocation, ORLAN s’oppose à la morale, aux déterminismes naturels et sociaux, ainsi qu’à toutes les formes de domination : suprématie masculine, religion, ségrégation culturelle, racisme, etc.

À travers sa vie et son art, elle a défendu la liberté plus que tout. Son œuvre éminemment politique engage à l’émancipation et à la résistance face aux diktats.

L’artiste manifeste une liberté sans borne et lutte pour que chacune et chacun puisse concevoir son propre destin, son propre corps.

Le parcours aux Abattoirs rassemblera une centaine d’œuvres et de documents réalisés depuis les années 1960 jusqu’aujourd’hui et issus d’un très large éventail de médias, dont des sculptures, son robot, des photographies, des vidéos, des performances, etc. L’exposition mettra en valeur des œuvres iconiques et d’autres plus méconnues – provenant de collections publiques et privées, ainsi que de l’atelier de l’artiste – augmentées d’archives historiques.

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse sont heureux de présenter une importante exposition de l’artiste ORLAN ! Son œuvre, des années 1960 à nos jours, sera envisagé d’une manière inédite !

