ManiFeste-2021 : Répons Centre Pompidou, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 30 juin 2021

de 20h à 23h

payant

Répons de Pierre Boulez se réfère aux chefs-d’oeuvre responsoriaux de Gabrieli et Monteverdi, en faisant dialoguer l’ensemble instrumental au centre du dispositif, les six solistes à la périphérie et l’électronique dans tout l’espace. Répons est aussi l’un des sommets de la musique électroacoustique.

Répons de Pierre Boulez se réfère aux chefs-d’oeuvre responsoriaux de Gabrieli et Monteverdi, en faisant dialoguer l’ensemble instrumental au centre du dispositif, les six solistes à la périphérie et l’électronique dans tout l’espace. Répons est aussi l’un des sommets de la musique électroacoustique. L’entrée dramatique des solistes et de l’électronique peu après la sixième minute, garde sa force rhétorique d’une première fois. Avec une maestria confondante, Boulez unit tous les acteurs de l’oeuvre dans une relation symbiotique. L’image d’une « forme-spirale » s’est imposée, chaque moment permettant d’observer la trajectoire parcourue et le chemin à venir. En lever de rideau, la création d’Anthèmes 2 dans sa version pour alto et électronique. Les catégories d’écriture des cordes – pizzicato, trille, point d’orgue, harmoniques – changent d’échelle par l’électronique. La fin d’Anthèmes 2, tout comme celle de Répons, dessine une ligne d’horizon, un temps lisse. Elle incarne magistralement l’art boulézien de l’inachevé. Ou comment ne pas finir.

Odile Auboin alto

Samuel Favre vibraphone

Gilles Durot xylophone

Françoise Rivalland cymbalum

Valeria Kafelnikov harpe

Hidéki Nagano, Sébastien Vichard piano

Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher direction

Andrew Gerzso, Augustin Muller réalisation informatique musicale Ircam

Pierre Boulez Anthèmes 2 – création de la version pour alto 2021 , Répons

Concerts -> Autre concert

Centre Pompidou Plage Georges Pompidou Paris 75004

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)



Contact :Ircam

Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2021-06-30T20:00:00+02:00_2021-06-30T23:00:00+02:00

Dominique Darr