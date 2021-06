Paris Centre Pompidou Paris ManiFeste-2021 : Concert de l’atelier des musiques mixtes Centre Pompidou Paris Catégorie d’évènement: Paris

ManiFeste-2021 : Concert de l'atelier des musiques mixtes Centre Pompidou, 25 juin 2021

de 20h à 23h

gratuit

Les œuvres mixtes, pour devenir un répertoire, requièrent une conception globale de leur interprétation et une haute compétence technique. Tel est précisément l'objectif de cet atelier où les réalisateurs en informatique musicale se confrontent à un texte musical parfois elliptique, et recherchent l'équilibre de tous les choix artistiques. Siwoong Choi (accordéon), Augustin D'Oliveira (violoncelle), Anna Killy (flûte), Volodia Lambert (contrebasse), Shoko Ogoshi (piano), étudiants musiciens du Pôle Sup'93 dans le cadre du « Parcours musique mixte Pôle Sup'93/Ircam » Simone Conforti, Jean Lochard, Sébastien Naves encadrement pédagogique Ircam

Matteo Cesari (flûtiste) encadrement pédagogique Pôle Sup’93

Francisco Alvarado, Mayu Hirano, Tom Mays, Tolga Tüzün (Ircam), John Whiting réalisation informatique musicale

Régie informatique musicale par les stagiaires de l’atelier

Enregistrement du concert par les élèves de l’École nationale supérieure Louis-Lumière Francisco Alvarado [in]certi(é)tude

Ivan Fedele Donacis Ambra

Jonathan Harvey Ricercare una melodia

Mayu Hirano Temps suspendu

Thierry de Mey

