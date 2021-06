Paris Le CENTQUATRE - PARIS Paris ManiFeste-2021 : Concert de la master class voix et électron Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégorie d’évènement: Paris

ManiFeste-2021 : Concert de la master class voix et électron Le CENTQUATRE – PARIS, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 14h30 à 16h30

gratuit

L’alliance de la voix et de l’électronique dessine une histoire aux multiples rebonds, depuis les prototypes des années 1960 – la rumeur de l’usine de Gênes composée par Luigi Nono, jusqu’aux artifices virtuoses de Mauro Lanza ou à l’introspection chez Kaija Saariaho. Valérie Philippin a guidé de jeunes chanteuses dans l’interprétation de ce répertoire en pl L’alliance de la voix et de l’électronique dessine une histoire aux multiples rebonds, depuis les prototypes des années 1960 – la rumeur de l’usine de Gênes composée par Luigi Nono, jusqu’aux artifices virtuoses de Mauro Lanza ou à l’introspection chez Kaija Saariaho. Valérie Philippin a guidé de jeunes chanteuses dans l’interprétation de ce répertoire en pleine croissance. Sarah Brabo-Durand, Taisiya Koleva, Ami Nakamura, Olga Siemienczuk, Caroline Wyatt, chanteuses stagiaires

Valérie Philippin (chanteuse), Mikhail Malt, Grégoire Lorieux (Ircam) encadrement pédagogique

Luigi Nono, Daniel D’Adamo (Césaré-CNCM de Reims), Mauro Lanza, Gilbert Nouno, Jean-Claude Risset (Ircam) réalisation informatique musicale Daniel d’Adamo Lips, your lips

Mauro Lanza Erba nera che cresci segno nero tu vivi

Luigi Nono La Fabbrica illuminata

Jean-Claude Risset Inharmonique

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial Paris 75019

Maarit Kytoharju

