Saint-Laurent-d'Arce

Manifestations de l’ARHAL Saint-Laurent-d’Arce, 7 septembre 2021, Saint-Laurent-d'Arce. Manifestations de l’ARHAL 2021-09-07 – 2021-09-19

Saint-Laurent-d’Arce Gironde Saint-Laurent-d’Arce Nous organisons en 2021 les événements suivants : – hommage à Michel Gillardeau, résistant, le 7 septembre à 11h à Floirac (Charente-Maritime). – A l’occasion des 200 ans de la mort de l’Empereur Napoléon, l’ARHAL prépare une revue spéciale sur Napoléon et le Premier Empire en Grand Cubzaguais.

Lieu Saint-Laurent-d'Arce Ville Saint-Laurent-d'Arce