MANIFESTATION VOLTE-FACE IN NANCY – RENOUER AVEC LE VIVANT

2022-04-22 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-23 20:00:00 20:00:00

Manifestation organisée par la Cie Omnibus et la MJC Lillebonne

Vendredi 22 avril de 19h à 23h

Samedi 23 avril de 14h à 20h

Cultiver l’intelligence collective pour semer des graines de futur

Cet événement souhaite offrir aux Nancéens de tous âges un espace d’exploration de nos liens existants et potentiels, entre les humains et avec le vivant : par la transmission de la mémoire, par l’expérience du corps et des sens, par la mise en mouvement des imaginaires vers des actions concrètes en faveur d’un futur désirable.

Spectacles vivants, exposition, concert, ateliers, animations, …

Buvette et petite restauration

Vendredi 22 avril

> 19h Vernissage de l’exposition « Revanche ? », photographies d’I Love Your Home¿Expositions du 22 avril au 12 mai – Galerie 1er Degré

> 20h En chênaie à l’hêtre, performance musicale et textuelle. Cie Omnibus.

> 21h Volte-Face In No Sens #2, mémoire pour le futur, Cie omnibus – Prix libre et conscient¿Performance poétique et vidéo-musicale.

Samedi 23 avril

> 14h-18h Ateliers et animations nature et culture.

Public intergénérationnel.

Pas d’inscription nécessaire.

– Livres d’artistes, expérimentation colorée sur la thématique du vivant (textes, pochoirs, tampons) ¿

Par Caroline Antoine

www.caroline-antoine.com

– La Couleur des légumes, atelier poétique et sensible pour découvrir les nuances présentes dans nos aliments. Peinture au jus de légumes.¿

Par Lucie Devoille¿

– Cartes postales flores graphiques, découverte de la sérigraphie et des encres végétales

¿Par Camille Berniard, l’Antre atelier

https://www.instagram.com/camiberni_/

– L’incroyable diversité des graines, découverte ludique, sensitive et théorique de la reproduction et la dispersion des plantes, fabrication de bombes à graines en faveur de la biodiversité, à disperser dans vos quartiers¿

Par Enzo Arcidiacono, Des racines et des liens

www.desracinesetdesliens.fr

– À la découverte des sols et de leur biodiversité !, Science participative

¿Par Anne Blanchart et Quentin Vincent – Sol &co

> 14h30-18h Distribution de légumes à prix libre par Les Semeuses,

> 17h Regards croisés, Conte et musique sur l’histoire commune de la migration forcée pour l’humain et la faune sauvage. Cie Omnibus. De 7 à 77 ans.

> 18h Hillbillies from Outer Space – Bluegrass, Concert

Composé d’un texan et de deux français, le groupe est connu pour ses spectacles irrévérencieux et hauts en énergie qui vous feront taper du pied.

Plus d’infos sur mjclillebonne.fr

