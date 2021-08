Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy MANIFESTATION VANDOEUVRE IN GAME Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

MANIFESTATION VANDOEUVRE IN GAME Vandœuvre-lès-Nancy, 11 septembre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. MANIFESTATION VANDOEUVRE IN GAME 2021-09-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 19:00:00 Parc des Sports de Vandoeuvre 3 rue de Gembloux

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy 3 EUR Rendez-vous les 11 et 12 septembre 2021 pour la 2ème édition de Vandoeuvre in Game, le salon Geek et E-Sport, au Parc des Sports de Vandoeuvre. Vandoeuvre in Game c’est : – un salon du jeu vidéo : du rétro gaming aux bornes arcades en passant par un espace de réalité virtuelle, – espace jeux de société et jeux de plateau, – un tournoi E-Sport : compétitions de jeux vidéos avec remises des prix (jeux de sport, combat et courses de karts) – un concours cosplay : Han Jones, Lily On The Moon, Iron Mark et Nuna Cosplay seront présents ! – ateliers artistiques de création de baguettes, armures… – des animations et spectacles : combats de sabre laser, démonstration de vol de drone… – des rencontres et des conférences : présence du youtubeur Conkerax. Tarifs (paiement en espèces uniquement) :

– journée : 3 €,

– week-end : 5€,

– pass famille : 5€/jour (enfants de moins de 14 ans accompagnés par leurs parents)

– entrée gratuite pour les cosplayeurs (déguisement complet) Port du masque et passe sanitaire obligatoires +33 3 83 51 80 82 https://www.vandoeuvreingame.fr/ Ville de Vandoeuvre dernière mise à jour : 2021-08-22 par

