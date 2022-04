MANIFESTATION TOUS A L’OPERA Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle Les 6, 7 et 8 mai prochains, rendez-vous à l’Opéra pour le grand week-end entièrement gratuit de Tous à l’Opéra !

De nombreuses activités vous attendent durant ces trois journées exceptionnelles ! Concerts de l’Orchestre, karaoké opéra avec le Chœur, ateliers costumes et maquillage mais aussi des concerts pour les tout petits et des ateliers pour fabriquer son instrument.

Un photomaton vous permettra d’immortaliser votre venue chez nous ! Réservation obligatoire pour certains des événements. Ouverture des réservations le mardi 19 avril à 13h sur notre billetterie en ligne et au guichet place Stanislas (ouvert du lundi au vendredi de 13h à 19h ou par téléphone 03 83 85 33 11). +33 3 83 85 33 11 http://www.opera-national-lorraine.fr/spectacles/tous-lopera Place Stanislas Opéra National de Lorraine Nancy

