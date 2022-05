MANIFESTATION – TEDXMINESNANCY Nancy, 28 mai 2022, Nancy.

Après une édition à distance en 2021, le TEDxMinesNancy revient en force cette année pour vous accueillir sur le Campus ARTEM le 28 mai 2022.

Nous avons choisi, cette année, de l’organiser autour du thème Ouvrir la voix. L’intention est de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas prise et dont les idées feraient progresser la société si elles étaient diffusées est la vocation même des TED et TEDx. Ideas worth spreading, tel est le slogan de la fondation TED.

Cette année un tarif exceptionnel de 19 euros est proposé aux étudiants (contre 45 euros) lorsque vous prenez vos places en billetterie.

Pour accompagner ces conférences inédites, l’équipe du TEDxMinesNancy propose une trentaine d’ateliers gratuits composés d’expériences ludiques de vulgarisation pour les plus jeunes et de présentation de nouvelles technologies pour le grand public

Notre objectif est double :

– Briser le silence qui entoure certains sujets éminemment actuels mais dont on ne parle pas assez, que ce soit par manque d’informations, de sensibilisation, ou par tabous

– Donner à découvrir au public des idées novatrices, des sujets méconnus

Nous accueillerons onze conférenciers avec qui vous aurez l’occasion de discuter lors d’un afterwork à la fin de l’événement :

– Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et co-présidente du groupe n°1 du GIEC

– Béatrice Sauvageot, orthophoniste formée aux neurosciences et engagée dans l’association Puissance Dys

– David Reby, professeur d’éthologie spécialiste de la communication vocale

– Sylvain Carriou, fondateur de Crystalchain, technologie blockchain de traçabilité de produits variés (pharmaceutiques, agroalimentaires …)

– Zax et Doomer, chercheurs en cybersécurité et hackeurs éthiques

– Baptiste Mulliez, patient-expert en addictologie

– Peterson Ceus, premier homme à être devenu Champion National de Gymnastique Rythmique et Sportive

– Marie Chureau, activiste écologiste à Youth for Climate

– Noam Anouar, syndicaliste policier, lanceur d’alerte dénonçant le racisme

– Jacques Ferrier, architecte, urbaniste et auteur de La Ville Machine

– Cristina Pax Rodriguez, youtubeuse atteinte de TDI

Vous pouvez retrouver nos Speakers sur nos réseaux sociaux @tedxminesnancy et le lien de la billetterie ici : https://www.helloasso.com/associations/mines-nancy-entrepreneurs/evenements/tedxminesnancy-edition-2022

