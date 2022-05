MANIFESTATION RENDEZ VOUS AUX JARDINS – JARDIN BOTANIQUE JEAN-MARIE PELT Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Catégories d’évènement: 54600

Villers-lès-Nancy

MANIFESTATION RENDEZ VOUS AUX JARDINS – JARDIN BOTANIQUE JEAN-MARIE PELT Villers-lès-Nancy, 3 juin 2022, Villers-lès-Nancy. MANIFESTATION RENDEZ VOUS AUX JARDINS – JARDIN BOTANIQUE JEAN-MARIE PELT Villers-lès-Nancy

2022-06-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00

Villers-lès-Nancy 54600 Villers-lès-Nancy Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-neuvième année les Rendez-vous aux jardins qui auront lieu le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2022. Le Jardin botanique Jean-Marie Pelt s’associe à cette manifestation en vous proposant des ateliers, des animations et des visites guidées dans le parc du jardin avec pour thème les conséquences des changements climatiques sur les végétaux ; Comment les plantes captent-elles le CO2? Vous découvrirez les mécanismes de la photosynthèse qui permettent aux plantes de produire leur propre nourriture ! (de 14h00 à 17h45)

Les gaz à effet de serre du carbonifère à nos jours ont-ils toujours été en constante progression ? (de 14h00 à 17h45)

Plantes du soleil : comment les cultiver ? Cet atelier proposera notamment un zoom sur les plantes aromatiques (de 14h00 à 17h45)

Combien de litres d’eau pour produire notre alimentation ? (de 14h00 à 17h45)

Rallye jeu en autonomie dans le jardin au naturel

Visites guidées sur les stratégies du jardin botanique pour économiser l’eau (départs à 14h30, 15h 45 et 17h00) +33 3 83 41 47 47 https://www.jardinbotaniquedenancy.eu/jardin-botanique-jean-marie-pelt/details/news/rendez-vous-aux-jardins Villers-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 54600, Villers-lès-Nancy Autres Lieu Villers-lès-Nancy Adresse Ville Villers-lès-Nancy lieuville Villers-lès-Nancy Departement 54600

Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-les-nancy/

MANIFESTATION RENDEZ VOUS AUX JARDINS – JARDIN BOTANIQUE JEAN-MARIE PELT Villers-lès-Nancy 2022-06-03 was last modified: by MANIFESTATION RENDEZ VOUS AUX JARDINS – JARDIN BOTANIQUE JEAN-MARIE PELT Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 3 juin 2022 54600 Villers-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy 54600