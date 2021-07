Toulouse Théâtre Jules Julien Haute-Garonne, Toulouse Manifestation Rassemblées Théâtre Jules Julien Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Théâtre Le théâtre Jules Julien présente une nouvelle manifestation théâtrale à destination du public Toulousain les 26, 27 et 28 août prochains. Spectacles, maquettes, lectures, impromptus ponctueront cet événement foisonnant dédié aux jeunes compagnies et à la jeune création. Des ateliers de théâtre gratuits seront également proposés pour les 8-10 ans, 11-12 ans et les 13-15 ans. ### Programme * 26 août à 19h : [«A(pa)trides»](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030091) de la Cie la buse. * 26 août à 14h : [“Complots industries”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029848) – Cie Avant L’incendie. * 26 août à 20h30 : [“La Fabrique des Idoles”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030110) – Cie MégaSuperThéâtre. * 26 août à 14h : [“Parcours interactif dont vous êtes le héros”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029867) – Cie la buse. * 26 août à 15h30 : [“La petite Histoire”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029872) – Cie Protéïformes. * 26 août à 15h30 : [“Ca sent pas bon pour toi mon Élise”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029891) – Cie Les LabOrateurs. * 26 août à 16h30 : [“Détails”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029896) – Cie Les LabOrateurs. * 26 août à 16h30 : [“L’Épopée quantique”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029901) – Cie 13.7. * 26 août à 17h : [“Prophète malgré lui”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029906) – Cie Les LabOrateurs. * 26 août à 17h30 : [“Teaser du chantier Shakespeare](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029912)”- Cie Les LabOrateurs. * 26 août à 17h30 : [“OVNI”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029919) – Compagnie 13.7. * 26 août à 18h : [“Variations autour de Jouk”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029924) – Cie MégaSuperThéâtre. * 26 août à 14h : [“Fictio-Guide”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029958) – Cie Théâtre du Rocher. * 26 août à 15h30 : [“Fictio-Guide”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029963) – Cie Théâtre du Rocher. * 26 août à 11h : [“Pousse-Pousse”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029712) – Cie MégaSuperThéâtre. * 27 août à 19h : [«A(pa)trides»](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030096) de la Cie la buse. * 27 août à 20h30 : [“Mea Culpa”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030120) de la Cie Avant L’Incendie. * 27 août à 11h : [“Pousse-Pousse”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029929) – Cie MégaSuperThéâtre. * 27 août à 16h30 : [“L’Épopée quantique”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029934) – Cie 13.7. * 27 août à 14h : [“Prophète malgré lui”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029939) – Cie Les LabOrateurs. * 27 août à 14h30 : [“Fictio-Guide”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029968) – Cie Théâtre du Rocher. * 27 août à 15h : [“OVNI”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029974) – Compagnie 13.7. * 27 août à 15h30 : [“Fictio-Guide”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029979) – Cie Théâtre du Rocher. * 27 août à 16h : [“Variations autour de Jouk”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029994) – Cie MégaSuperThéâtre. * 27 août à 16h30 : [“Teaser du chantier Shakespeare”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6029999)- Cie Les LabOrateurs. * 27 août à 17h : [“Parcours interactif dont vous êtes le héros”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030004) – Cie la buse. * 27 août à 17h30 : [“Mater”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030009) – Cie Les LabOrateurs. * 27 août à 17h30 : [“La petite Histoire”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030014) – Cie Protéïformes. * 28 août à 17h : [“Nostalgie régressive volontaire”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030081) – Cie la buse. * 28 août à 17h : [“Prophète malgré lui”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030086) – Cie Les LabOrateurs. * 28 août à 20h30 : [“La Fabrique des Idoles”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030115) – Cie MégaSuperThéâtre. * 28 août à 18h30 : [“Mea Culpa”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030125) de la Cie Avant L’Incendie. * 28 août à 11h : [“Pousse-Pousse”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030019) – Cie MégaSuperThéâtre. * 28 août à 14h : [“Mater”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030025) – Cie Les LabOrateurs. * 28 août à 14h : [“Manitoba”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030030) – Cie MégaSuperThéâtre. * 28 août à 14h : [“L’Épopée quantique”](https://julesjulien.toulouse.fr/agenda/-/event/event/6030036) – Cie 13.7. ![]() ### Plus d’infos [Site du Théâtre Jules Julien](https://julesjulien.toulouse.fr/saison-2020-2021) ![]() ### Infos pratiques Du 26 au 28 août 2021 Réservez vos places en ligne ou par mail à julesjulien@culture.toulouse.fr

