Manifestation promenade de l’Yvette à Villebon/Y Intersection promenade de l’Yvette/ RD59-Avenue de la Plesse à Villebon/Y, 19 mars 2022, Villebon-sur-Yvette.

Manifestation promenade de l’Yvette à Villebon/Y

Intersection promenade de l’Yvette/ RD59-Avenue de la Plesse à Villebon/Y, le samedi 19 mars à 15:00

La promenade de l’Yvette est un des axes verts les plus utilisés du nord Essonne. Il y a un an,la mairie de Villebon installait,sans concertation, des barrières interrompant cette voie verte au niveau de la traversée de la RD59.Malgré les demandesportées par les associations et une pétition signée par près de 800 personnes, les besoins des piétons et des cyclistesne sont toujours pas pris en compte. Au moment où les mobilités actives sont plébiscitées pour faire face aux défis du changement climatique et sortir de la dépendance aux énergies fossiles, réaliser un tel aménagement favorisant le tout voiture va à l’encontre du bon sens. ?Nous appelons à manifester samedi 19 mars à 15h sur placep our demander une traversée sécurisée et respectueuse des mobilités actives. Voir les détails de notre demande et les propositions dans notre communiqué de presse: [[https://mdb-idf.org/manifestation-pour-marquer-1-an-de-galere-pour-les-usagers-de-la-promenade-de-lyvette/](https://mdb-idf.org/manifestation-pour-marquer-1-an-de-galere-pour-les-usagers-de-la-promenade-de-lyvette/)](https://mdb-idf.org/manifestation-pour-marquer-1-an-de-galere-pour-les-usagers-de-la-promenade-de-lyvette/)

Nous demandons une traversée directe et sécurisée pour les piétons et cyclistes de la promenade de l’Yvette

Intersection promenade de l’Yvette/ RD59-Avenue de la Plesse à Villebon/Y avenue de la plesse villebon sur yvette Villebon-sur-Yvette Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T16:00:00