Lyon Place Jean Macé Métropole de Lyon Manifestation pour les libertés et pour nos droits sociaux Place Jean Macé Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Manifestation pour les libertés et pour nos droits sociaux Place Jean Macé, 17 juillet 2021, Lyon. Manifestation pour les libertés et pour nos droits sociaux

Place Jean Macé, le samedi 17 juillet à 15:00

Ce samedi 17 juillet, prenons la rue face à la destruction sociale organisée par les offensives neo-liberale du gouvernement et face aux mesures liberticides de ce dernier. Rendez-vous à 15H00 place Jean Macé à Lyon ! Rendez-vous à 15H00 place Jean Macé à Lyon ! Place Jean Macé Place Jean Macé, 69007 Lyon, France Lyon La Mouche Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T15:00:00 2021-07-17T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Place Jean Macé Adresse Place Jean Macé, 69007 Lyon, France Ville Lyon lieuville Place Jean Macé Lyon