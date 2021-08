Manifestation « Parlons Architecture » Esplanade des Cordeliers, 1 octobre 2021, Albi.

Manifestation « Parlons Architecture »

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Esplanade des Cordeliers

Cette manifestation grand public proposée par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Tarn et la Fédération des architectes du Tarn en partenariat avec la Ville d’Albi et l’EEAM, a pour thématique cette année « Habiter autrement », un sujet d’actualité au moment où le changement climatique et les problématiques environnementales remettent en question notre manière de vivre. Quand il s’agit de citer des arts, la peinture, la sculpture, la musique ou le cinéma viennent souvent à l’esprit ; beaucoup moins l’architecture. La troisième édition de Parlons architecture, organisée du 1er au 3 octobre place des Cordeliers, sera justement l’occasion de la mettre à l’honneur. Les animations organisées durant le week-end inviteront notamment le public à discuter, échanger et réfléchir sur les nouveaux types d’habitats avec les architectes présents. Deux documentaires (Douce France sur un projet de parc de loisirs vu par les jeunes, et Rue de l’utopie sur l’habitat participatif) seront projetés au cinéma de la Scène nationale, suivis d’un débat. À noter également, le samedi soir, le spectacle de la Compagnie tarnaise Sputnik qui projettera des portraits sur la maille du Grand Théâtre. Programme complet sur [[caue81.fr](caue81.fr)](caue81.fr ) et sur Facebook @caue81 Événement gratuit sauf les projections au cinéma. Du 1er au 3 octobre, place des Cordeliers.

La troisième édition de Parlons architecture, est organisée du 1er au 3 octobre place des Cordeliers.

Esplanade des Cordeliers alBI Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T14:30:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T19:00:00