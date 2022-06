Manifestation nocturne : Le jour de la nuit Mas-Blanc-des-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-10-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-15 23:00:00 23:00:00 Mas-Blanc-des-Alpilles

A la tombée de la nuit, si les éclairages sont éteints, la pollution lumineuse diminue et alors s’offre à nous le monde de l’obscurité. Ciel étoilé, biodiversité de la nuit, les animations du jour de la nuit dans les Alpilles vous les feront (re) découvrir.

A la tombée de la nuit, si les éclairages sont éteints, la pollution lumineuse diminue et alors s’offre à nous le monde de l’obscurité. Ciel étoilé, biodiversité de la nuit, les animations du jour de la nuit dans les Alpilles vous les feront (re) découvrir.

