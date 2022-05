MANIFESTATION NATURE EN FETE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

MANIFESTATION NATURE EN FETE Nancy, 7 mai 2022, Nancy. MANIFESTATION NATURE EN FETE Parc Sainte Marie 1 Avenue Boffrand Nancy

2022-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 19:00:00 Parc Sainte Marie 1 Avenue Boffrand

Nancy Meurthe-et-Moselle Au fil du temps, cette fête impose son identité sans déroger à sa vocation première, la mise en valeur des savoir-faire de l’horticulture. Ces deux journées sont un moment d’échanges et de rencontres avec les professionnels. Ceux-ci proposent leurs plantes et donnent des conseils pour rendre les jardins des particuliers plus agréables. http://www.nancy.fr/ Parc Sainte Marie 1 Avenue Boffrand Nancy

