Manifestation en faveur du Téléthon Hauterives Hauterives Catégories d’évènement: Drôme

Hauterives

Manifestation en faveur du Téléthon Hauterives, 3 décembre 2022, Hauterives. Manifestation en faveur du Téléthon

Place de la Mairie Hauterives Drôme

2022-12-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-03 13:00:00 13:00:00 Hauterives

Drôme Avec la participation d’une dizaine d’associations, les bénévoles proposent une marche dont le départ est à 10h30. Hauterives

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Hauterives Autres Lieu Hauterives Adresse Place de la Mairie Hauterives Drôme Ville Hauterives lieuville Hauterives Departement Drôme

Hauterives Hauterives Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauterives/

Manifestation en faveur du Téléthon Hauterives 2022-12-03 was last modified: by Manifestation en faveur du Téléthon Hauterives Hauterives 3 décembre 2022 Drme Hauterives Place de la Mairie Hauterives Drôme

Hauterives Drôme