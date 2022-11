Manifestation des couleurs Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Landerneau À l’occasion des 10 ans du FHEL, la Manifestation des couleurs, performance conçue par Davide Balula, propose de déployer dans les rues de Landerneau une manifestation poétique et sensorielle. À travers une chorégraphie qui porte le message de la couleur, les « manifestants » défilent et nous invitent à contempler les multiples combinaisons possibles imaginées par l’artiste comme une allégorie d’un groupe à la fois homogène mais constitué de singularités. +33 2 29 62 47 78 https://www.fonds-culturel-leclerc.fr/ Cours du Fonds Hélène & Edouard Leclerc 71 Rue de la Fontaine Blanche, Rue des C Landerneau

