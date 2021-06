Paris Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères - 37 Quai d'Orsay Paris MANIFESTATION DES ASSOCIATIONS A PARIS Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères – 37 Quai d’Orsay Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères – 37 Quai d’Orsay, le jeudi 1 juillet à 10:30

AUX ASSOCIATIONS DEVANT LE QUAI D’ORSAY LE 1° JUILLET A l’occasion de la JOURNEE MONDIALE DE SOUTIEN AUX VICTIMES DE TORTURE (le 26 Juin) proclamée par l’ONU, les associations défendant différentes victimes du régime communiste chinois s’unissent pour demander au Ministre de l’EUROPE et des AFFAIRES ETRANGERES Monsieur Jean Yves Le Drian de mettre fin à l’impunité des tortionnaires chinois et la reconnaissance Officielle par la France du Génocide Ouïghours..

Dans le respect des gestes barrières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T10:30:00 2021-07-01T12:00:00

