MANIFESTATION DÉBALLAGE COMMERCES Nancy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nancy. MANIFESTATION DÉBALLAGE COMMERCES 2021-07-10 10:00:00 – 2021-07-10 19:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Les commerçants du centre ville investissent les trottoirs. L'occasion de réaliser des bonnes affaires en plein air et sous le soleil !

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy lieuville 48.69224#6.18327