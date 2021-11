Lyon Place Bellecour Métropole de Lyon Manifestation de solidarité avec la Palestine Place Bellecour Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Manifestation de solidarité avec la Palestine Place Bellecour, 22 mai 2021, Lyon. Manifestation de solidarité avec la Palestine

Place Bellecour, le samedi 22 mai à 15:00

MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ AVEC LA PALESTINE : ACTE 2 – Marchons pour la Palestine – ➡️ L'agression israélienne contre la population palestinienne de Gaza est d'une violence inouïe. La Croix Rouge internationale évoque « une intensité jamais vue ». Depuis le 10 mai, 192 Palestiniens ont été tués, dont au moins 58 enfants, et plus de 1 200 personnes ont été blessées. ➡️ Plus de 2500 personnes se sont rassemblées samedi 15 mai place Bellecour pour soutenir la résistance du peuple palestinien, pour dire STOP à l'impunité d'Israël et pour condamner la complicité du gouvernement français. ➡️ Nous vous attendons nombreux et nombreuses samedi 22 mai pour l'acte 2 à 15h00 place Bellecour, afin de manifester de nouveau notre soutien à la résistance du peuple palestinien !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-22T15:00:00 2021-05-22T18:30:00

