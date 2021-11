Manifestation contre les violences de l’extrême-droite Place Bellecour, 23 octobre 2021, Lyon.

23 OCTOBRE : MANIFESTATION CONTRE LES VIOLENCES DE L’EXTRÊME-DROITE Lyon, considérée comme un “laboratoire de l’extrême-droite”, depuis maintenant plus de 10 ans, subit de multiples agressions de l’extrême-droite (attaques racistes, islamophobes, antisémites, attaques au couteau, attaques de manifestations, attaques de librairies, attaques LGBTIphobes, etc…). Nous avons constaté ces derniers jours, à Lyon et ailleurs, ces dernières semaines, une accélération de ces violences, allant même jusqu’au projet d’attentats. La situation lyonnaise, que nous dénonçons depuis plusieurs années, est en train de s’étendre sur l’ensemble du territoire. L’extrême-droitisation des discours, du champ politique et médiatique a une immense responsabilité, et ce jusqu’au gouvernement. La surreprésentation de personnages comme Zemmour ou Le Pen a une répercussion directe dans nos rues. Les théories racistes comme le “grand remplacement” servent de motivations concrètes, pour les terroristes d’extrême-droite, à multiplier les attaques, voire à projeter des attentats. Plus localement, la Préfecture exerce un jeu trouble, en laissant se développer la fachosphère, à travers l’existence de locaux comme “La Traboule” et “l’Agogé”, situés dans le Vieux Lyon, point de départ de la majorité des attaques. L’extrême-droite est autorisée à manifester où elle le souhaite dans Lyon, alors qu’il est interdit aux manifestations LGBTI, féministes et antiracistes de passer dans le Vieux-Lyon. Les attaques menées par l’extrême-droite, que les victimes aient porté plainte ou non, ne débouchent jamais sur des condamnations alors que la répression continue à s’exercer sur les militants antifascistes. Forts de leur impunité, ces groupuscules d’extrême-droite vont jusqu’à revendiquer leurs attaques. Il est temps d’inverser la situation. Notre devoir, à toutes et tous, est de les faire reculer. Déterminé.e.s à défendre nos libertés et à obtenir la fermeture des locaux fascistes : toutes et tous dans la rue à Lyon le samedi 23 Octobre ! Signataires : Alternatiba / CGT 69 / CNT Éduc / CNT SO / Collectif Justice pour Mehdi / France Insoumise / FSU 69 / Jeune Garde / Lyon Insurrection / NPA / Parti de Gauche / Planning Familial 69 / Solidaires Rhône / Union Communiste / Union Communiste Libertaire / UNEF

