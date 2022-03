MANIFESTATION CINE TOURS Place de la mairie de Tours sur Meymont Tours-sur-Meymont Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Tours-sur-Meymont

MANIFESTATION CINE TOURS Place de la mairie de Tours sur Meymont, 19 mars 2022, Tours-sur-Meymont. MANIFESTATION CINE TOURS

Place de la mairie de Tours sur Meymont, le samedi 19 mars à 19:30 REPAS A 16 €

SOIREE RACLETTE SUIVIE DE COURTS METRAGES Place de la mairie de Tours sur Meymont 2 route de giroux 63590 Tours sur Meymont Tours-sur-Meymont Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T19:30:00 2022-03-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Tours-sur-Meymont Autres Lieu Place de la mairie de Tours sur Meymont Adresse 2 route de giroux 63590 Tours sur Meymont Ville Tours-sur-Meymont lieuville Place de la mairie de Tours sur Meymont Tours-sur-Meymont Departement Puy-de-Dôme

Place de la mairie de Tours sur Meymont Tours-sur-Meymont Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours-sur-meymont/

MANIFESTATION CINE TOURS Place de la mairie de Tours sur Meymont 2022-03-19 was last modified: by MANIFESTATION CINE TOURS Place de la mairie de Tours sur Meymont Place de la mairie de Tours sur Meymont 19 mars 2022 Place de la mairie de Tours sur Meymont Tours-sur-Meymont Tours-sur-Meymont

Tours-sur-Meymont Puy-de-Dôme