MANIFESTATION ANIM’EST Nancy, 19 novembre 2022, Nancy.

MANIFESTATION ANIM’EST

Centre Prouvé Place de la République Nancy Meurthe-et-Moselle Place de la République Centre Prouvé

2022-11-19 09:30:00 – 2022-11-19 19:00:00

12 EUR

Anim’Est est la plus grande convention étudiante du Grand Est sur la culture japonaise. Organisée par les élèves de TELECOM Nancy et Mines Nancy, la convention se prépare pour sa 20e édition le week-end du 19 au 20 novembre 2022 au Centre Prouvé à Nancy.

Ce sont près de 200 bénévoles et 300 intervenants qui se regroupent afin de permettre à plus de 8500 visiteurs de découvrir ou de redécouvrir la culture japonaise. Au programme : des concerts, de la culture traditionnelle ou moderne, des karaokés, de la gastronomie, du cosplay et bien plus encore !

Cette année, les comédiens de doublage Véronique Augereau et Philippe Peythieu du duo iconique de Marge et Homer Simpson, le comédien de doublage PADG, ainsi que le groupe Starrysky et le groupe japonais Lucie,Too sont mis à l’honneur. Entre plusieurs concerts, des concours et tournois, un défilé, des animations ou du jeu vidéo, vous pourrez déambuler à travers nos boutiques et rencontrer nos créateurs !

L’édition 2022 marque également le retour du traditionnel Maid Café où pâtisseries et thés faits maison vous seront servis par nos soins, de l’espace Restauration avec sa carte de plats japonais, et de l’espace Culture proposant ses bubble tea.

C’est avec passion et motivation que toute l’équipe espère accueillir tous les curieux et passionnés du Japon pour un weekend inoubliable !

http://www.animest.net/

