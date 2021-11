Nancy Nancy 54000, Nancy MANIFESTATION ANIM’EST Nancy Nancy Catégories d’évènement: 54000

Nancy 54000 11 EUR Anim’Est est la plus grande convention étudiante de l’Est de la France sur la culture nipponne. Organisée principalement par les élèves de TELECOM Nancy et des Mines de Nancy, la convention se prépare pour sa 19e édition le weekend du 13 au 14 novembre 2021 au Centre Prouvé de Nancy. Ce ne sont pas moins de 200 bénévoles et 400 intervenants qui se regroupent afin de permettre à plus de 7500 visiteurs de découvrir ou de redécouvrir la culture japonaise. Au programme : des concerts, de la culture traditionnelle ou moderne, des karaokés, de la gastronomie, du cosplay et bien plus encore ! Cette année, Newtiteuf, les acteurs de NOOB ainsi que Pixelephonia sont mis à l’honneur. Entre un concert symphonique et une animation karaoké ou jeux vidéo, vous pourrez déambuler à travers nos boutiques et nos créateurs ! http://www.animest.net/ Adween

