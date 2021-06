Manifestation aérienne internationale d’aéromodélisme Saint-Vincent-de-Tyrosse, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Manifestation aérienne internationale d’aéromodélisme 2021-09-12 10:00:00 – 2021-09-12 18:30:00 Terrain d’Aéromodélisme Route de St Martin de Hinx

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Manifestation aérienne ouverte à tous, avec démonstrations en vol, dans un cadre sécurisé, de différents aéromodèles : avions, jets et planeurs de moyenne à grande taille.

Animations à l’intention des enfants : largage de bonbons, baptêmes de l’air de « doudous », visite du parc avions au sol.

Parc ombragé. Buvette et restauration sur place.

Entrée libre et gratuite.

Programme complet sur http://www.aeromodelisme-club-tyrossais.fr

