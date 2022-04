MANIFESTATION 3 Marquefave, 30 avril 2022, Marquefave.

MANIFESTATION 3 SALLE DES FETES DE MARQUEFAVE RUE JEAN JAURES Marquefave

2022-04-30 – 2022-04-30 SALLE DES FETES DE MARQUEFAVE RUE JEAN JAURES

Marquefave 31390 Marquefave Haute-Garonne

L’ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MARQUEFAVE et Madame Julie SANCHEZ, agricultrice permacole et enseignante en agro écologie et développement durable, vous proposent deux ateliers le samedi 30 avril, à la salle des fêtes de MARQUEFAVE :

Fabrication de cosmétiques naturels

Fabrication de produits d’entretien naturels

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. Renseignements et inscriptions au 06 88 30 59 19

L’ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MARQUEFAVE organise son printemps! Au programme : conférences, ateliers …

+33 6 88 30 59 19

L’ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MARQUEFAVE et Madame Julie SANCHEZ, agricultrice permacole et enseignante en agro écologie et développement durable, vous proposent deux ateliers le samedi 30 avril, à la salle des fêtes de MARQUEFAVE :

Fabrication de cosmétiques naturels

Fabrication de produits d’entretien naturels

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. Renseignements et inscriptions au 06 88 30 59 19

Nathalie FAUVE

SALLE DES FETES DE MARQUEFAVE RUE JEAN JAURES Marquefave

dernière mise à jour : 2022-04-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE