**1er Mai libertaire** * Rejoignez le cortège libertaire – Place de la Révolution à 10h * Verre de l’amitié & repas de quartier, musique et discussions- Place Marulaz à 12h30 Par le Groupe Proudhon de la Fédération Anarchistes & libertaires Place de la Révolution Place de la Révolution, 25000 Besançon Besançon République Doubs

