(Manif) “Look up” Marche pour le climat et la justice sociale Bourse du Travail, 12 mars 2022, Saint-Étienne.

(Manif) “Look up” Marche pour le climat et la justice sociale

Bourse du Travail, le samedi 12 mars à 10:30

**Le 12 mars, partout en France, et notamment à Saint-Etienne, nous marcherons** pour faire de 2022 l’année où la France a enfin pris le chemin d’un avenir juste et soutenable pour toutes et tous. À quelques semaines de l’élection présidentielle, l’urgence climatique et sociale est absente des débats. Alors que nos vies et notre avenir sont en jeu, l’inaction des dirigeants politiques et des multinationales est insupportable. Nous pouvons agir ! ✊ Le succès du film “Don’t Look Up”, qui dresse un parallèle évident avec le dérèglement climatique, a permis de remettre dans le débat public plusieurs enjeux majeurs. Nous devons leur rappeler l’ordre des priorités et faire de 2022 l’année où la France a enfin pris le chemin d’un avenir juste et soutenable pour toutes et tous. Nous n’attendrons pas 5 ans de plus !

A l’appel d’une très large coalition de mouvements citoyens et politiques

Bourse du Travail 29 Cours Victro Hugo 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:30:00 2022-03-12T13:00:00