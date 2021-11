Saint-Étienne Place Fourneyron 42000 Saint-Etienne Loire, Saint-Étienne (Manif) Contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Place Fourneyron 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Manifestation unitaire d’initiative citoyenne. Jeudi 25/11 au départ de la place Fourneyron à 18h Pancartes personnalisées souhaitables… Un appel transversal … Place Fourneyron 42000 Saint-Etienne Place Fourneyron 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T18:00:00 2021-11-25T19:30:00

