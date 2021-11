Montbrison Médiathèque de Montbrison Loire, Montbrison (Manif à vélo) Vélorution épisode #4 Médiathèque de Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

(Manif à vélo) Vélorution épisode #4 Médiathèque de Montbrison, 24 novembre 2021, Montbrison. (Manif à vélo) Vélorution épisode #4

Médiathèque de Montbrison, le mercredi 24 novembre à 18:00

### _Nouvelle vélorution_ – Cette avant-dernière édition de l’année se décline sous le thème de la «**semaine de réduction des déchets**», dont elle est d’ailleurs une action agréée. Le principe, c’est de rouler tous ensemble à vélo, de manière visible, groupée et en occupant l’espace. – Le parcours, permettra de visiter nombre de « vélocistes », « loueur de vélos », partenaires de l’opération afin de promouvoir les activités d’entretien, de réparation et de réemploi sur Montbrison et Savigneux. – Une nouvelle fois, Let’s bike Montbrison, loueur ( [[https://www.facebook.com/LetsBikeMontbrison](https://www.facebook.com/LetsBikeMontbrison)](https://www.facebook.com/LetsBikeMontbrison) ) prête 2 VAE pour ceux qui ne disposeraient pas de matériel. – Le rendez-vous est donné à 18h devant la médiathèque de Montbrison. Départ à 18h15 ! – Avec un **tracé**, pensé pour pouvoir partager la route en toute quiétude, nous emmènera du coté de la croix meyssant, la rue du champ de mars à Savigneux, et la zone des Granges. [http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/velorution-des-velocistes-du-montbrisonnais_672069#15/45.6066/4.0834](http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/velorution-des-velocistes-du-montbrisonnais_672069#15/45.6066/4.0834) organisée par Montbrison-Forez en transition Médiathèque de Montbrison 3 Place Eugène Beaune, 42600 Montbrison Montbrison Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T18:00:00 2021-11-24T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Médiathèque de Montbrison Adresse 3 Place Eugène Beaune, 42600 Montbrison Ville Montbrison lieuville Médiathèque de Montbrison Montbrison