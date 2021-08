Nantes Cinématographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Manhunter, présenté par Jean-Baptiste Thoret Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Tarif unique 3 € “Manhunter” de Michael Mann USA, 1986, 1h58, VOSTF • avec William L. Petersen, Kim Greist, Joan Allen Dans un décor idyllique, une jeune femme tente de persuader son mari, agent du FBI, de renoncer à une enquête car elle craint pour sa santé mentale. Mais il a déjà pris sa décision… Une image ciselée, un montage haletant, prolongé et amplifié par une bande son lancinante mettent en valeur des policiers dotés de moyens sophistiqués, doués d’une sorte d’ubiquité car ils peuvent travailler dans des jets ou des hélicoptères ultra équipés, le tout au service d’un postulat simple : le bon enquêteur est celui qui est capable de se mettre à la place du criminel. Au plus près… Le bien doit investir le mal, au risque de s’y perdre… Cela donne la quintessence du thriller. Oubliée la vraisemblance, c’est la loi du genre assumée jusqu’au bout et cela marche. Samedi 25 septembre à 17:00 – séance présentée par Jean-Baptiste Thoret, auteur du livre “Michael Mann, mirages du contemporain” (Flammarion – 22 septembre 2021) Cinématographe (Le) 12B Rue des Carmélites Centre-ville Nantes

