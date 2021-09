Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Manhunter – interdit moins de 12 ans Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Manhunter – interdit moins de 12 ans Cinéma d’Erquy, 19 septembre 2021, Erquy. Manhunter – interdit moins de 12 ans

Cinéma d’Erquy, le dimanche 19 septembre à 20:30

Durée : 1h 58min Réalisateur : Michael Mann Interprètes : William L. Petersen, KIM GREIST, Joan Allen, Brian Cox, Dennis Farina Synopsis : L’agent fédéral William Graham vit retiré de ses obligations professionnelles depuis qu’il a été gravement blessé par le dangereux psychopathe cannibale Hannibal Leckor, incarcéré par la suite. Jack Crawford, un ancien collègue du FBI, le contacte pour qu’il l’aide à arrêter un tueur en série, Dragon rouge, qui assassine des familles lors des nuits de pleine lune. Pour réussir sa mission, Graham va se mettre à penser comme le meurtrier et va notamment consulter, dans ce sens, le détenu Hannibal Lecktor. film noir, policier thriller Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T20:30:00 2021-09-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy