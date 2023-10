Exposition « Le temps de l’écoute » Manhac, 1 novembre 2023, Manhac.

Manhac,Aveyron

Pour célébrer l’automne, Gwenn COLAS, Sidonie LARDE et Ysaline ALCARAZ, vous invitent à découvrir leurs oeuvres..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . .

Manhac 12160 Aveyron Occitanie



To celebrate autumn, Gwenn COLAS, Sidonie LARDE and Ysaline ALCARAZ invite you to discover their works.

Para celebrar el otoño, Gwenn COLAS, Sidonie LARDE e Ysaline ALCARAZ le invitan a descubrir sus obras.

Um den Herbst zu feiern, laden Sie Gwenn COLAS, Sidonie LARDE und Ysaline ALCARAZ ein, ihre Werke zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI