Samedi 27 novembre, 20h30 THE LOIRE VALLEY CALYPSOS * C’est à leur manière qu’ils revisitent le calypso, cette musique populaire des caraïbes anglophones des années 50-60. Instruments acoustiques, électriques, rythmes afro-caribéens et voix se mêlent aux arrangements plus électriques, psychés parfois. Hymnes tropicaux et chemises à fleurs sont de guise pour ce quintet angevin avec un seul mot d’ordre : la bamboche. https://www.facebook.com/theloirevalleycalypsos http://loirevalleycalypsos.com/?fbclid=IwAR1pqbH9JZatuR2tIOBV3ZhLomX2pHzl74zkYj5eKZoG79s-fcUwhR6QMpg https://www.instagram.com/theloirevalleycalypsos/ *

