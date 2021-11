LAGON MANGOUSTE, 26 novembre 2021 22:00, Nantes.

MANGOUSTE.

Vendredi 26 novembre, 22h00

LAGON

*

Un vent de fraîcheur en mer d’eaux chaudes. Le trio, formé à Nantes en 2019, réinvente une soul music chaloupée et gourmande. Les influences sont bien sûr américaines, on pense à la musique californienne des seventies. Une soul groovy, mâtinée de folk, de reggae et de surf music. Des mélodies qui accrochent, légères, parfois douces et amères. On pense à Neil Young, à Shuggie Otis ou aux Isley Brothers, au groove vintage de Vulfpeck. LAGON est né, et vos oreilles veulent déjà s’y baigner.

https://www.facebook.com/lagon.trio/

https://www.instagram.com/lagon.trio/

*

vendredi 26 novembre – 22h00 à 23h30

*

MANGOUSTE 30 rue Fouré, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique

Crédits :