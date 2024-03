Mangez sans nous Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 4 juin 2024.

Mangez sans nous Café Théâtre Le Bacchus Rennes 4 – 8 juin

Début : 2024-06-04 21:00

Fin : 2024-06-08 22:15

La comédie déjantée qui vous emmènera bien plus loin que vous ne l’imaginez. 4 – 8 juin 1

https://www.le-bacchus.com/programmation/8008-mangez-sans-nous-juin2024.html

Valises calées dans le coffre de la voiture, glacière à portée demain, pour un trajet de 900 kilomètres, Xavier et Julien avaient tout planifié pour arriver à l’heure au dîner chez Mamie Edith, mais la vie de couple est une route semée d’embûches. Leur road trip va les soumettre à rude épreuve, entre mauvaise foi et bonne conduite. Un moment hors du temps où l’on ne peut s’empêcher de rire du début à la fin du trajet. Belle interaction et complicité avec le public, venez faire le plein de bonne humeur.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine