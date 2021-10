Mangez-le si vous voulez Serres-Castet, 11 juin 2022, Serres-Castet.

Mangez-le si vous voulez 2022-06-11 21:00:00 – 2022-06-11 Centre Alexis Peyret 2 Rue Aristide Finco

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques Serres-Castet

6 6 EUR Par la cie Fouic Théâtre.

Si vous venez voir ce spectacle tiré d’un fait réel, romancé par jean Teulé, vous vous en souviendrez toute votre vie. On vous aura prévenu. Il s’agit d’un des faits divers les plus honteux de l’histoire de France. Des comédiens servent admirablement une des mises en scène les plus magistrales et osées qu’il nous a été donné d’apprécier. C’est bouleversant, c’est un cri de révolte contre la bêtise et la haine. Un fil d’amour traversant le spectacle permet de soutenir l’insoutenable. C’est prodigieusement insupportable et c’est un spectacle que nous tenions beaucoup à vous offrir. C’est chose faite. A ne surtout pas manquer !

Durée : 1h25. Dès 12 ans.

+33 5 59 33 11 66

Cie Fouic Théâtre

dernière mise à jour : 2021-09-29 par OT Nord Béarn