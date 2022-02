Mangeuse de terre Les Roches, 5 février 2022, Montreuil.

Mangeuse de terre

Les Roches, le samedi 5 février à 15:30

La célèbre tireuse de cartes, Pilar Ternéra, nous ouvre son cabinet. Certaines cartes nous renvoient parfois à une histoire, à notre passé. Celui de Pilar restera marqué par sa rencontre avec cette petite « mangeuse de terre » arrivée au village avec, pour seul bagage, une sacoche contenant des ossements. Des os qui continuent inlassablement de claquer sur sa vie. On pourrait s’attendre à une histoire triste si elle n’était pas inspirée de Gabriel Garcia Marquèz et de son réalisme magique. De la peur de l’oubli à l’acceptation, par quelle folie faut-il passer pour se séparer de nos morts et exister soi-même ? Inspiré d’un court passage de Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez Avec Julie Canadas et Anne-Sophie Dhulu Mise en scène : Amalia Modica Écriture : Julien Köberich Création des marionnettes : Alexandra Basquin Mécanisme des marionnettes : Patrick Smith Création musicale : Simon Demouveaux Création lumière : Juliette Delfosse Décor et accessoires : Philippe Martini Costumes et textiles : Vaïssa Favereau Production Cie de Fil et d’Os Coproductions La Maison de l’Art et de la Communication – Sallaumines, EPCC La Barcarolle – spectacle vivant Audomarois Soutiens DRAC Haut de France, Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Conseil Régional des Hauts de France, Maison Folie Moulins -Lille, Ville de Lille

Tarif 4€

Théâtre marionnettique et objets

Les Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T15:30:00 2022-02-05T16:30:00