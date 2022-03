MANGEUSE DE TERRE Clermont-l’Hérault, 16 avril 2022, Clermont-l'Hérault.

MANGEUSE DE TERRE Clermont-l’Hérault

2022-04-16 11:00:00 – 2022-04-16 12:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault

S’inspirant de García Márquez, la Cie De Fil et d’Os nous ouvre les portes d’une diseuse de bonne aventure. Tirant les cartes, elle se souvient de la mystérieuse Marcelina. Atteinte de la peste de l’insomnie, cette dernière avait contaminé tout son village, les habitants en oubliant le nom et l’utilité de chaque chose… Un récit de l’apprentissage du deuil, de la résilience et de la quête de soi.

+33 4 67 96 31 63

Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-03-07 par