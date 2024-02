Mangeur de lumière Centre culturel L’Estran, Binic-Etables sur Mer Binic-Étables-sur-Mer, vendredi 22 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-22 20:00

Fin : 2024-03-22 22:00

CRÉATION MUSICALE 2022 | CONTES ET CHANSONS AQUATIQUES

Vendredi 22 mars, 20h00

DÉCOUVRIR CE QUI SE CHANTE DANS LES ABYSSES !

« Les glaciers qui craquent, les baleines qui chantent, les perroquets qui picorent le récif et les poissons en paquet piquant les anatifes…Vous entendrez tout ça ! Mêlé à nos instruments et mêlé à nos voix. »

Vincent Rousselot, le « capitaine Némo des mots » de la formation est passionné par l’océan et fasciné par son univers sonore. Il a construit l’univers musical du MANGEUR DE LUMIÈRE à partir des données qu’il a collectées lors de ses missions au long cours.

Pour cette création, les musiciens ont pu compter sur l’appui de nombreux professionnels de la mer désireux d’accompagner ce croisement des regards entre l’art et la science.

Un écran accueille une création graphique d’animaux imaginaires et de bateaux pour faire rêver aux beautés de l’Océan.

Centre culturel L’Estran, Binic-Etables sur Mer Avenue du Général de Gaulle, 22520 Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor